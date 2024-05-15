На дороге в Карелии заметили опасных хищников

Детенышей росомахи увидели жители Карелии неподалеку от деревни Юшкозеро. Об этом очевидцы написали в группе «Антибеседка – Костомукша.

Несмотря на малые размеры, росомаха является опасным хищником, который нападает на крупных зверей. Ее боятся даже медведи.

- Будьте осторожнее,

- написала жительница Карелии, которая увидела детенышей зверька.

Она уточнила, что это было 15 мая по дороге из деревни Юшкозеро. // фото: freepik.com