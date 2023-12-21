На дорогах Петрозаводска пройдут массовые проверки

Инспекторы ДПС 22 декабря будут усиленно патрулировать улицы Петрозаводска. На пятницу наметили рейд «Контроль трезвости» сообщили в Госавтоинспекции.

На дорогах города будут искать нетрезвых водителей. Цель рейда – предотвратить ДТП и нарушения правил дорожного движения.

С начала этого года в Петрозаводске произошло уже 12 аварий с пьяными водителями, четыре человека в них погибли, еще 16 получили травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска