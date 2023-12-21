21 декабря 2023, 11:14
На дорогах Петрозаводска пройдут массовые проверки
Очередной «Контроль трезвости» состоится 22 декабря
Инспекторы ДПС 22 декабря будут усиленно патрулировать улицы Петрозаводска. На пятницу наметили рейд «Контроль трезвости» сообщили в Госавтоинспекции.
На дорогах города будут искать нетрезвых водителей. Цель рейда – предотвратить ДТП и нарушения правил дорожного движения.
С начала этого года в Петрозаводске произошло уже 12 аварий с пьяными водителями, четыре человека в них погибли, еще 16 получили травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска