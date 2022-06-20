На базе отдыха в Карелии погибла 14-летняя девочка

Тело 14-летней школьницы нашли на базе отдыха на территории Олонецкого района. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 16 июня, девочку похоронили в поселке Пиндуши 19 июня, о прощании с ней сообщали в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

Причина смерти официально не озвучена, следователи только сообщили, что на теле нет видимых повреждений. Они осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. // Фото: СУ СКР по РК, «Медвежьегорск Online»