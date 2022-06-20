Вор повредил трос и увел велосипед из подъезда

Оборудованный запирающим устройством велосипед украли у 41-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина хранил транспортное средство в своем подъезде, сообщили в МВД Карелии.

Однако кто-то повредил трос и увез велосипед, причинив владельцу ущерб в сумме 22 800 рублей.

Сотрудники угрозыска заподозрили в совершении кражи 23-летнего ранее судимого юношу. Он жил в том же доме.

Похититель не стал отпираться и рассказал, что велосипед продал за 2 500 рублей, деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com