20 июня 2022, 14:45
Вор повредил трос и увел велосипед из подъезда
Петрозаводчанин берег двухколесного друга, но все равно лишился его
Оборудованный запирающим устройством велосипед украли у 41-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина хранил транспортное средство в своем подъезде, сообщили в МВД Карелии.
Однако кто-то повредил трос и увез велосипед, причинив владельцу ущерб в сумме 22 800 рублей.
Сотрудники угрозыска заподозрили в совершении кражи 23-летнего ранее судимого юношу. Он жил в том же доме.
Похититель не стал отпираться и рассказал, что велосипед продал за 2 500 рублей, деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com