20 июня 2022, 14:45
Происшествия

Вор повредил трос и увел велосипед из подъезда

Петрозаводчанин берег двухколесного друга, но все равно лишился его

Оборудованный запирающим устройством велосипед украли у 41-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина хранил транспортное средство в своем подъезде, сообщили в МВД Карелии.

Однако кто-то повредил трос и увез велосипед, причинив владельцу ущерб в сумме 22 800 рублей.

Сотрудники угрозыска заподозрили в совершении кражи 23-летнего ранее судимого юношу. Он жил в том же доме.

Похититель не стал отпираться и рассказал, что велосипед продал за 2 500 рублей, деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Кража