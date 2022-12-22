На авианосце «Адмирал Кузнецов» вновь произошел пожар

Сегодня во время ремонта в доке мурманского завода «Звездочка» на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло небольшое возгорание, сообщает РИА Новости.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, произошел «маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ». Штатно сработали все пожарные системы. Возгорание было быстро потушено. Ущерба и пострадавших нет. Но с авианосца эвакуировали 20 человек.

Напомним, военный корабль находится на ремонте с 2017 года. За это время произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 при спуске на воду плавучий док резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы. А в декабре 2019 года искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. В результате произошел пожар, в котором погибли два человека, более десяти пострадали. // Фото: unsplash.