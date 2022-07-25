На Астерваярвской экологической тропе устанавливают деревянные мостки

В Национальном парке «Паанаярви» продолжаются работы в рамках стартовавшего в весной этого года проекта WWF 172/RU011154/4/ «Сохранение белого медведя, атлантического моржа и дикого северного оленя в Российской Арктике».

Сейчас в местах прохождения Астерваярвской экологической тропы проходит второй этап работ – строительство деревянных настилов через сырые и болотистые участки.

Напомним, в марте-апреле этого года проводилась транспортировка пиломатериалов на территорию парка. Фото: Национальный парк «Паанаярви».