На 9 Мая в Карелии предпримут особые меры безопасности

Порядка 50 военнослужащих и сотрудников Росгвардии задействуют в Карелии на 9 Мая. Силовики будут обеспечивать охрану общественного порядка, сообщили в пресс-службе ведомства.

В программе Дня Победы - больше 100 мероприятий, основные пройдут в Петрозаводске. Это, в частности, военный парад, возложение цветов к мемориальным комплексам, показательные выступления, концерты, акция «Бессмертный полк» и многое другое.

Территориальное управление Росгвардии приняло дополнительные меры, чтобы усилить антитеррористическую защищенность.

Росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме. Маршруты патрулирования дежурных экипажей вневедомственной охраны приблизят к местам массового скопления граждан. // Фото: Росгвардия