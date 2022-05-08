Минприроды Карелии напоминает о правилах поведения на природе

- С 5 мая в южных и центральных районах Карелии начался пожароопасный сезон. Основная причина пожаров в начале мая – неконтролируемое выжигание травы (сельхозпалы), – сообщает в официальном паблике Минприроды РК.

В министерстве напоминают, что во время пожароопасного сезона сжигать траву на землях сельхозназначения строго запрещено. В соответствии с частью 2 статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», за выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесам, гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 250 тысяч рублей.

На приусадебных и дачных участках также нужно соблюдать осторожность с открытым огнем, особенно это касается тех, кто готовит шашлыки. Охотникам, рыбакам, а также туристам нельзя использовать открытый огонь в лесу под кронами деревьев, в хвойных молодняках и на участках, не очищенных от горючих материалов.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии (8−814−2) 55−55−80. // Фото: Pixabay License