Мясников назвал опасные для иммунитета продукты

Популярный теледоктор Александр Мясников перечислил продукты, которые могут навредить организму.

«У нас, к сожалению, нет лекарств, укрепляющих иммунитет. Нет по определению. Если бы они были, то были бы давно побеждены всякие синдромы иммунодефицита»,

- сказал врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», передает «Лента.ру». По его словам, лишь вакцина может дать иммунитет от определенных заболеваний.

Иммунитет может снижаться при беременности, алкоголизме, глубокой старости, хронических заболеваниях, таких как хроническая почечная недостаточность, цирроз печени и болезни легких. Неправильное питание также может ударить по иммунитету.

Врач советует употреблять не более 1800 калорий день. Питание должно быть сбалансированным. Мясников советует употреблять фрукты и овощи, орехи, цельнозерновые продукты, каши, бобовые и морскую рыбу. При этом следует ограничить употребление мяса и кулинарии.