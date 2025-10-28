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15 августа 2026
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Культура

«Музыка аниме» прозвучит в Петрозаводске

3 ноября, во Всероссийскую «Ночь искусств», в Карельской филармонии оживет музыка из культовых аниме-фильмов под управлением маэстро из Китая (6+)
Афиша Аниме
Фото: Карельская госфилармония

Это будет путешествие по удивительным мирам, созданным фантазией режиссёра Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси, воплощённых в звучании симфонического оркестра.

Хаяо Миядзаки – настоящая легенда японской и мировой анимации, он известен благодаря своим уникальным, глубоким и красочным фильмам, которые часто затрагивают темы экологии, взросления, уважения к природе и духам. Особое волшебство и невероятную красоту его картинам дарит музыка Дзё Хисаиси. Для каждого фильма Хаяо Миядзаки композитор подбирает новые приёмы и музыкальное оформление, создавая сказочные мелодии и магическую оркестровку.

Янь Цзянань – один из самых ярких молодых китайских дирижёров. Кандидат искусствоведения, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Русская симфония», дирижёр Тяньцзиньского оперного театра, Русского камерного оркестра, главный приглашенный дирижёр Чаншаской филармонии, преподаватель Тяньцзинской консерватории.

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – Янь Цзянань (Китай).

В программе: музыка из культовых фильмов Хаяо Миядзаки («Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Небесный замок Лапута», «Ведьмина служба доставки» и др.).

Начало в 19:00. 6+

Билеты  можно приобрести на сайте.

 

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония»,  ИНН 1001040248. ERID

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