Мужской хор Карелии победил во всероссийском вокальном состязании

Мужской хор Карелии одержал очередную победу в престижном конкурсе. Это уже третья победа коллектива на всероссийском конкурсе академических мужских, юношеских хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» имени Народного артиста РФ Л.К. Сивухина. О победе коллектив рассказал в своем паблике «ВКонтакте».





Также специальный диплом за лучшее исполнительское мастерство получил солист хора Владимир Битарашвили.

Лучшим дирижером конкурса был признан Алексей Умнов. (фото vk.com)