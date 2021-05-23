23 мая 2021, 16:54
Мужской хор Карелии победил во всероссийском вокальном состязании
О своей победе на конкурсе «Поющее мужское братство» коллектив рассказал «ВКонтакте»
Мужской хор Карелии одержал очередную победу в престижном конкурсе. Это уже третья победа коллектива на всероссийском конкурсе академических мужских, юношеских хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» имени Народного артиста РФ Л.К. Сивухина. О победе коллектив рассказал в своем паблике «ВКонтакте».
Также специальный диплом за лучшее исполнительское мастерство получил солист хора Владимир Битарашвили.
Лучшим дирижером конкурса был признан Алексей Умнов. (фото vk.com)