Мужчину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Сегодня вечером на пешеходном переходе в Петрозаводске сбили мужчину. Дорожный инцидент произошел в районе пересечения улиц Боровая и Тупиковая.

Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но был сбит. Пешеход упал на асфальт, к нему поспешили на помощь водители и помогли подняться. Случившееся попало в кадр камеры наблюдения CityLink. Мужчина отошел на тротуар и сел. К месту аварии выезжали медики и полиция. // фото стоп-кадр видео