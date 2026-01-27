27 января 2026, 15:15
Мужчину с ножом заметили ночью во дворе на Древлянке
В Петрозаводске мужчина, пряча лицо, подошел к подъезду дома с ножом
фото стопкадр
В Петрозаводске ночью 22 января к одному из домов на Древлянке подошел мужчина с ножом. Настоящий это нож или нет - ясности нет. Видеозапись с камеры умного домофона появилась в соцсети, в частности ее показал паблик «Весь Петрозаводск».
Мужчина подошел к подъезду дома на Лесном проспекте, в руках у него был нож. Он поднес его к двери, чтобы что-то отодрать или нацарапать, лицо при этом скрывал, но в какой-то момент показал на камеру. После странной манипуляции у подъезда он постоял несколько секунд, а потом ушел. Полиция проводит проверку.
В комментариях несколько пользователей предположили, что это не что иное, как рекламный трюк. Но кто-то высказал мнение, что по городу страшно ходить.