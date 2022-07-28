Мужчину осудили за вырубленные в национальном парке Карелии деревья

Житель Лахденпохского района вырубил 8 деревьев на территории национального парка «Ладожские шхеры». В четверг, 28 июля, суд вынес ему приговор за это преступление.

Инцидент произошел в марте, мужчина срубил в национальном парке около поселка Микли 8 деревьев, то есть 7 кубометров лесоматериала. Этим он причинил государству значительный ущерб в сумме больше 300 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса и путем сложения наказаний приговорил к лишению свободы на 2 года 6 месяцев 10 дней. Наказание назначили условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. // Фото: pxhere.com