Пенсионер-рецидивист убил мужчину и женщину в карельской деревне

Мужчина и женщина погибли от рук убийцы в деревне Лумбуши в Медвежьегорском районе. Подозреваемого задержали довольно быстро, сообщили в СУ СКР по региону.

Тела погибших нашли в одной из квартир, было ясно, что с женщиной и мужчиной кто-то расправился. Злоумышленника задержали, это 62-летний местный житель.

Раньше он уже был судим: совершил умышленное убийство и причинил по неосторожности повлекшие смерть тяжкие телесные повреждения.

Следователи будут просить суд заключить подозреваемого под стражу – теперь уже по новому делу об убийстве. // Фото: СУ СКР по региону