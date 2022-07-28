28 июля 2022, 12:29
Пенсионер-рецидивист убил мужчину и женщину в карельской деревне
Мужчину задержали за двойное убийство в Медвежьегорском районе
Мужчина и женщина погибли от рук убийцы в деревне Лумбуши в Медвежьегорском районе. Подозреваемого задержали довольно быстро, сообщили в СУ СКР по региону.
Тела погибших нашли в одной из квартир, было ясно, что с женщиной и мужчиной кто-то расправился. Злоумышленника задержали, это 62-летний местный житель.
Раньше он уже был судим: совершил умышленное убийство и причинил по неосторожности повлекшие смерть тяжкие телесные повреждения.
Следователи будут просить суд заключить подозреваемого под стражу – теперь уже по новому делу об убийстве. // Фото: СУ СКР по региону