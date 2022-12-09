Мужчину на угнанном автомобиле задержали в Петрозаводске

Жительница Кондопожского района заявила в полицию об угоне. Полицейские установили, потерпевшая и 27-летний родственник выпивали на даче. Женщина уснула, а молодой мужчина взял ключи и уехал, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Машину остановили в Петрозаводске сотрудники ГИБДД. Подозреваемого доставили в отделение. Он рассказал, что хотел съездить в магазин за спиртным, но в пути резко поменял планы и поехал в столицу.

В МВД завели дело об угоне. Молодого мужчину также привлекут к ответственности за вождение в состоянии опьянения. // иллюстративное фото Госавтоинспекция Петрозаводска