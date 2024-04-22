Мужчину госпитализировали после ДТП на Калинина

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии с пешеходом на улице Калинина.

Дорожный инцидент произошел 21 апреля в 21:33 в районе дома №79. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил пешехода. В ГИБДД предварительно установили, что 30-летний мужчина переходил проезжую часть вне установленного для этого месте в зоне видимости регулируемого перекрестка.

Пешехода госпитализировали, назначено лечение в стационаре. // фото пресс-служба ГИБДД города