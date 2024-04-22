22 апреля 2024, 10:13
Мужчину госпитализировали после ДТП на Калинина
«Фольксваген Поло» наехал на 30-летнего пешехода вечером 21 апреля
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии с пешеходом на улице Калинина.
Дорожный инцидент произошел 21 апреля в 21:33 в районе дома №79. Автомобиль «Фольксваген Поло» сбил пешехода. В ГИБДД предварительно установили, что 30-летний мужчина переходил проезжую часть вне установленного для этого месте в зоне видимости регулируемого перекрестка.
Пешехода госпитализировали, назначено лечение в стационаре. // фото пресс-служба ГИБДД города