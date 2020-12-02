Мужчина заработал уголовное дело, сдав рекламу на колесах в металлолом

33-летний петрозаводчанин заявил в полицию о пропаже автомобиля ВАЗ-21074 в Кондопожском районе.

Машина использовалась в качестве рекламного объекта и стояла на обочине при въезде в село. Владелец проверял автомобиль редко, а о пропаже ему сообщили местные жители. Ущерб от пропажи он оценил в 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

Оперативники установили, что к краже причастен 35-летний кондопожанин, у которого ранее не было проблем с законом. Мужчина признался, что приметил чужую машину во время поездки. У автомобиля были выбиты стекла и не было колеса. Житель Карелии посчитал «семерку» бесхозной, оттащил подальше и разобрал, детали сдал в пункт приема металла. Мужчина выручил 6 тысяч рублей, которые успел потратить. (фото glavchermet.ru)