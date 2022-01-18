Мужчина вышел из дома в Костомукше и пропал без вести

Алексей Валерьевич Денисов, 1977 года рождения, бесследно исчез в Костомукше. Полиция объявила мужчину в розыск, сообщает паблик «64 параллель онлайн».

Известно, что 10 января мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, обратно он не вернулся. Местонахождение костомукшанина неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, глаза серые, волосы темные короткие, худощавого телосложения.

Был одет: черная куртка, черная шапка, синие джинсы, черные зимние ботинки.

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: 8-81459-52-502, 02, (102 с мобильного телефона), 8-911-405-36-89. (фото vk.com)