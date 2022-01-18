Дама в Прионежье завладела землей благодаря связям с местной властью

Дело жительницы Прионежья, которая мошенничала с землей, направили в суд. В МВД РК сообщили, что женщина незаконно перевела в свою собственность два земельных участка.

Сделать это она смогла благодаря своему знакомству с должностным лицом администрации одного из сельских поселений Прионежского района. Дама получила выписки из официальных документов, которые содержали заведомо недостоверную информацию.

В них говорилось, что более 15 лет назад женщине предоставили право бессрочного пользования двумя земельными участками. Площадь одного составляла 200 кв.м., он предназначался для строительства гаража. Другой был площадью 1 400 кв.м., на нем разрешалось осуществлять индивидуальное жилищное строительство.

Затем обвиняемая обманула должностных лиц государственных органов, осуществляющих регистрацию права собственности на недвижимое имущество.

Она предоставила документы для оформления права собственности на эти земельные участки. В 2015 году соответствующие решения были приняты.

В итоге обман раскрылся, мошенницу будут судить. Ущерб муниципалитету оценили более чем в 350 тысяч рублей. // Фото: Hans/Pixabay.com