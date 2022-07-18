Мужчина вынес из «Пятерочки» целую сумку «химии», не заплатив

Подозреваемого в краже из сетевого магазина разыскивают в Петрозаводске. Полиция опубликовала запись с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине «Пятерочка».

На записи – мужчина в темной одежде, кепке и с сумкой в руках останавливается возле стеллажа с бытовой химией и начинает складывать товары в свою сумку. На этом запись заканчивается.

Полиция предполагает, что этот мужчина причастен к краже. Его объявили в розыск. Наблюдательных петрозаводчан просят помочь. Значимые сведения о разыскиваемом просят сообщать по номерам: 8911-434-1108 или 8921-0169-287.