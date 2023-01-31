31 января 2023, 09:45
Происшествия

Мужчина вынес из магазина в Петрозаводске две бензопилы

Росгвардейцы искали в карельской столице человека, укравшего товар на 130 тысяч рублей

В минувшую пятницу вневедомственная охрана Петрозаводска получила сигнал из строительного магазина. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали, что один из покупателей взял две бензопилы стоимостью 130 тысяч рублей, вынес их из зала, сел в автомобиль и уехал. Росгвардейцы начали его поиски.

Вскоре подозреваемый был обнаружен у соседнего магазина. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com

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Петрозаводск
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