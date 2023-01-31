Четыре автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

30 января в 18:24 на пульт спасательной службы поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 378-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место происшествия выехали спасатели из Пряжи. Выяснилось, что столкнулись четыре автомобиля.

Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Подробности происшествия выясняются. // Фото паблика ОПС по Пряжинскому району