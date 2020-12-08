Мужчина выгнал детей сожительницы на мороз из-за куска колбасы

В Пермском крае местный житель выгнал на мороз детей своей сожительницы за то, что один из них взял со стола кусок колбасы. Мальчикам два и четыре года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россиянин с возлюбленной распивали спиртное. В какой-то момент, когда взрослые этого не видели, один из малышей взял со стола кусок колбасы.

В ответ на это мужчина разозлился и выставил мальчиков без верхней одежды за дверь. Замерзших детей обнаружила соседка по лестничной клетке и вернула их матери, поругавшись при этом с ее ухажером.

За это россиянин избил старшего ребенка. Тогда дети обратились к соседке во второй раз, и она вызвала полицию.

В итоге младший ребенок попал в больницу, у него диагностировано переохлаждение. Старший мальчик помещен в реабилитационный центр. Мать проверяют сотрудники Следственного комитета. Фото twimg.com