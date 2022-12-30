Выпивший мужчина чуть не довел до большой трагедии

Тревожный сигнал о распространении запаха газа поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной службы Петрозаводска сегодня ночью от жильцов многоквартирного дома, расположенного на улице Пробной. Когда расчеты оперативно прибыли к месту вызова, то запах газа чувствовался даже на улице.

Пожарные установили квартиру, откуда шел неприятный запах. В жилом помещении, заполненным газом, пожарные обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и привели в чувство.

Пожарные отметили, что хватило бы одной искорки, чтобы газ взорвался. Сейчас проводится проверка, но специалисты считают, что, по всей видимости, нетрезвый петрозаводчанин решил уйти из жизни именно таким способом. // Фото: freepik.