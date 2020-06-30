Мужчина в реанимации после утреннего пожара в Карелии

Сегодня ранним утром в 5 часов 57 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут пожарные из города бумажников уже были на месте происшествия. Чтобы попасть в квартиру, где случился пожар, брандмейстерам пришлось вскрывать входную дверь при помощи специального инструмента.

Из заполненной дымом квартиры пожарные спасли пенсионера 1934 года рождения. Пожилой мужчина получил отравление угарным газом. Пострадавший был госпитализирован в ИТАР КЦРБ.

После спасения человека пожарные быстро справились с огнем, и он не успел натворить больших бед.

В результате ЧП в квартире была повреждена стена на площади полтора квадратных метра. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сейчас по данному инциденту проводится проверка.