Мужчина в Петрозаводске насмерть забил приятеля под камеру

Житель Петрозаводска жестоко избил знакомого, тот умер. Теперь 28-летнего мужчину будут судить, следствие уже завершено, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 24 сентября ночью в одном из баров Пудожа. Приятели вместе выпивали в компании, потом поссорились. В ходе конфликта с 26-летним потерпевшим обвиняемый стал его избивать.

Это было уже на улице, недалеко от увеселительного заведения, поэтому происходящее попало на камеру уличного видеонаблюдения. Сначала агрессор несколько раз ударил оппонента кулаком в голову. Когда тот упал, нанес несколько ударов ногой по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы головы.

Во время следствия обвиняемый был под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. // фото: anna bel_p/ pixabay.com