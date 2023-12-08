За растление девочек в Карелии иностранца посадили на 12 лет

Иностранного гражданина в Петрозаводске признали виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и изготовлении порнографии с их изображением. За это 30-летний мужчина отправится в колонию на 12 лет, сообщили в СУ СКР по региону.

Он с 2020 по 2021 год переписывался в соцсетях с девочками на сексуальные темы, делал порнографические материалы и направлял их своим жертвам, а также распространял порнографию с участием несовершеннолетних в интернете.

Полицейские выявили четыре эпизода преступлений в отношении проживающих в Карелии девочек. Потерпевшим на тот момент было от 12 до 15 лет.

При этом педофил все это время находился за пределами России. Зимой прошлого года его задержали и заключили под стражу. Теперь ему предстоит провести 12 лет и один месяц в колонии строгого режима. // фото: freepik.com