Мужчина в Кондопоге оставил жителей 5 домов без интернета и связи

В мае в Кондопоге несколько раз похищали кабель, оставляя без телефонной связи и интернета жителей пяти домов. Оказалось, к этому причастен 32-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины нет постоянного заработка, поэтому он промышляет незаконными делами. Уже несколько раз его привлекали к уголовной ответственности.

Полицейские выяснили, что открыл канализационный люк на улице и украл несколько сотен метров медного кабеля. Похищенное он спрятал, а ночью вынул из него метали и сдал как лом.

В другом случае спрятанный кабель вору не достался. Прибыли сотрудники ресурсоснабжающей организации, чтобы выяснить причины обрыва связи, поэтому забрать похищенное не вышло.

Доход мужчины не превысил и пяти тысяч рублей, а ущерб составил более 183 тысяч.

Возбуждены уголовные дела о кражах и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. // Фото: Ksenia Chernaya/ www.pexels.com