Мужчина в Беломорске насмерть забил знакомую в День влюбленных

Неработающего и судимого ранее 45-летнего жителя Беломорска обвиняют в смерти знакомой и краже имущества у приятеля. Уголовное дело уже передали в суд, фигуранта заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Он вместе с потерпевшей находился в квартире в Беломорске 14 февраля. По какой-то причине между мужчиной и 54-летней женщиной возник словесный конфликт.

Обвиняемый стал бить жертву ногами по телу и голове. На другой день она умерла от полученных травм.

Кроме этого, мужчина украл у знакомого смартфон и фотоаппарат, причинив значительный материальный ущерб. // фото: www.freepik.com