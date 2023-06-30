Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на карельской трассе

Утром 29 июня российский и японский автомобили столкнулись в Муезерском районе. В результате этого ДТП травмы получили двое, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Дорогу примерно в 10:00 не поделили Jeep Grand и УАЗ, они врезались друг в друга на 116-м километре трассы «Муезерский – Гимолы – Поросозеро».

Ранены 44-летний и 53-летний пассажиры российской машины. Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, в этот день вечером в Карелии опрокинулась в кювет и сгорела «Нива», водитель погиб. // фото: ГИБДД Карелии