30 июня 2023, 15:51
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на карельской трассе
В аварии на территории Муезерского района пострадали двое
Утром 29 июня российский и японский автомобили столкнулись в Муезерском районе. В результате этого ДТП травмы получили двое, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Дорогу примерно в 10:00 не поделили Jeep Grand и УАЗ, они врезались друг в друга на 116-м километре трассы «Муезерский – Гимолы – Поросозеро».
Ранены 44-летний и 53-летний пассажиры российской машины. Обстоятельства аварии устанавливают.
Напомним, в этот день вечером в Карелии опрокинулась в кювет и сгорела «Нива», водитель погиб. // фото: ГИБДД Карелии