Три человека пострадали при столкновении «Митсубиши» и «Мазды» в Шуе

В Прионежском районе в Шуе на Привокзальной улице произошло серьезное ДТП. Все случилось вечером 29 июня, когда один из водителей совершал разворот. Подробности сообщили в ГИБДД Карелии.

57-летний водитель «Митсубиши» разворачивался и не убедился в безопасности маневра. В это время в прямом направлении двигался автомобиль «Мазда». Произошло столкновение.

Итог – трое пострадавших: оба водителя и пассажирка «Митсубиши». Проводится проверка. // фото unsplash.com