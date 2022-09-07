Мужчина упал с лестницы в торговом центре в Москве и умер

В торговом центре на северо-востоке Москвы посетитель упал с лестницы и умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 6 сентября. По данным телеканала, в правоохранительные органы позвонил человек, ставший свидетелем происшествия.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, лежавшее на кафельном полу. По предварительным данным, посетитель ТЦ упал с высоты второго этажа, перевалившись через перила лестницы. Обстоятельства, которые привели к произошедшему, выясняются. Фото: unsplash.com