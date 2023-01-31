В Саратове мужчина умер из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 30 января. Отмечается, что 58-летний мужчина был подключен к аппарату ИВЛ в одной из квартир города. Произошло отключение электроэнергии, и пациент скончался.

По данному происшествию проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: freepik.com