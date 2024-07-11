Мужчина украл у детей рюкзак с телефонами, пока они катались на горках

Дети в Кондопоге пошли кататься на горки, а рюкзак оставили неподалеку. Его приметил 37-летний нетрезвый местный житель и воспользовался ситуацией, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина забрал рюкзак, в котором лежали два смартфона и другие вещи. Их воришка выбросил, а гаджеты оставил себе и потом подарил. Один смартфон достался его ребенку, а второй – другу.

Похитителя вычислили полицейские, один мобильный телефон удалось изъять. Общий ущерб превысил 47 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pxhere.com