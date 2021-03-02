02 марта 2021, 09:20
Происшествия

Мужчина совершил преступление, заглянув к женщине на чашку чая

Полиция возбудила уголовное дело о краже мобильного телефона в общежитии

У 38-летней кондопожанки в общежитии украли мобильный телефон стоимостью более семи тысяч рублей. Женщина предположила, что похитить гаджет мог ее знакомый, который недавно заходил в гости на чашку чая. О случившемся и своих подозрениях потерпевшая рассказала полиции.

Стражи порядка обнаружили у 30-летнего подозреваемого похищенный мобильный телефон. В беседе  с полицией он рассказал, что совершил преступление спонтанно, будучи сильно пьяным, сообщили в МВД. Телефон взял в момент, когда хозяйка комнаты вышла на кухню.

Гаджет мужчина собирался сбыть, а на деньги купить спиртное. Однако осуществить замысел не успел. По факту кражи возбуждено уголовное дело. (фото zhukgsn.ru)

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новости Карелии
МВД
мобильный телефон
Кража
общежитие