Мужчина совершил преступление, заглянув к женщине на чашку чая

У 38-летней кондопожанки в общежитии украли мобильный телефон стоимостью более семи тысяч рублей. Женщина предположила, что похитить гаджет мог ее знакомый, который недавно заходил в гости на чашку чая. О случившемся и своих подозрениях потерпевшая рассказала полиции.

Стражи порядка обнаружили у 30-летнего подозреваемого похищенный мобильный телефон. В беседе с полицией он рассказал, что совершил преступление спонтанно, будучи сильно пьяным, сообщили в МВД. Телефон взял в момент, когда хозяйка комнаты вышла на кухню.

Гаджет мужчина собирался сбыть, а на деньги купить спиртное. Однако осуществить замысел не успел. По факту кражи возбуждено уголовное дело. (фото zhukgsn.ru)