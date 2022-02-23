Мужчина со словами «пора прощаться» напал на отца и покончил с собой

Утром во вторник, 22 февраля, в экстренные службы Санкт-Петербурга позвонила женщина, которая просила срочно приехать медиков и полицию к ней домой. Об этом пишет «Фонтанка».

Петербурженка проснулась утром и остолбенела - ее муж был в крови, а сын молча стоял на балконе. Пока женщина пыталась помочь супругу, 29-летний молодой человек решил уйти из жизни. Его нашли под окнами.

57-летнего пострадавшего госпитализировали со множественными ранениями. Мужчине сделали операцию, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он рассказал полицейским, что сын ворвался к нему в ванную и со словами «пора прощаться, папа» стал наносить удары ножом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Журналисты «Фонтанки» изучили страницу нападавшего в соцсети. За пару часов до трагических событий он начал публиковать один за другим посты, в которых рассуждал о самых разных вещах и называл себя ангелом на плече матери. Правоохранители заявили, что публикации молодого человека не поддаются осмыслению. Фото pixabay.com/Kawamaru