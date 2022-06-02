Мужчина разбогател и отдал половину денег другу

Житель Австралии выиграл в лотерею 100 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей) и разделил этот приз поровну с другом, который подарил ему лотерейный билет. Об этом случае сообщает портал UPI.

Мужчина рассказал, что получил билет в подарок от друга на 70-летний юбилей. Приятели сразу договорились, что в случае выигрыша поделят деньги. Потом они узнали, что счастливый билет принес главный приз.

Австралиец заявил, что они с другом намерены собрать большую компанию в ресторане и угостить всех за свой счет. Также счастливчик хочет сделать ремонт в доме, купить новую машину и поехать в отпуск. Фото: pexels.com