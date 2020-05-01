Мужчина расплатился в магазине купюрой, вышедшей из оборота

Петрозаводские полицейские установили подозреваемого в мошенничестве.

Как рассказали в МВД республики, в дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску обратился представитель сетевого магазина. После инкассации сообщили, что не хватает 5 000 рублей. Одна из поступивших в банк купюр была вышедшей из оборота – образца 1995 года.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого в мошенничестве. Мужчина дал явку с повинной и сообщил, что купюру нашел дома и решил использовать в своих целях.

Отправившись в ближайший магазин, предъявил ее продавцу для оплаты сигарет. Получив товар и сдачу, скрылся. Незаконно вырученные средства потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Горожанин уведомлен о подозрении в совершении преступления.