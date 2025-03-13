13 марта 2025, 14:40
Мужчина пропал в праздник в Петрозаводске
Павла Михайловича Иванова разыскивают в карельской столице, к поискам подключилась полиция
фото пресс-службы МВД по Карелии
52-летний Павел Иванов пропал в Петрозаводске. В полиции сообщили, что местонахождение мужчины неизвестно с 8 марта.
Правоохранители сообщили приметы пропавшего. На Павле Михайловиче была черная шапка, черная куртка, синие джинсы и коричневые ботинки.
Бдительных горожан просят звонить в полицию, если им известно, где может находиться Павел Иванов.