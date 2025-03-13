Мужчина пропал в праздник в Петрозаводске

52-летний Павел Иванов пропал в Петрозаводске. В полиции сообщили, что местонахождение мужчины неизвестно с 8 марта.

Правоохранители сообщили приметы пропавшего. На Павле Михайловиче была черная шапка, черная куртка, синие джинсы и коричневые ботинки.

Бдительных горожан просят звонить в полицию, если им известно, где может находиться Павел Иванов.