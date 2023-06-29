Мужчина пришел к другу в общежитие, обиделся и совершил кражу

23-летний костомукшанин заявил в полицию о пропаже стиральной машинки с кухни общежития. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Оперативники нашли похищенную бытовую технику. Оказалось, что к краже причастен 34-летний жилец соседнего дома.

Он пришел к приятелю, чтобы выпить, но перепутал этажи и обиделся, что ему никто не открыл дверь. В чужой секции он приметил стиральную машину и решил забрать себе. Мужчина смог в одиночку спустить ее с четвертого этажа, а потом перетащить на третий этаж своего дома. Подключить технику он не успел – пришла полиция.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. // фото unsplash.com