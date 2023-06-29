Предпринимателя будут судить за вывоз леса за пределы Карелии

45-летнего костомукшанина обвинили в контрабанде лесоматериалов. С 2017 по 2020 год предприниматель организовал и незаконно переместил через границу лесоматериалы из хвойных пород и сухостойной древесины. Об этом сообщили в СУСК по РК.

Как считают следователи, обвиняемый представил поддельные документы, которые придавали видимость законности приобретения лесоматериалов. Рыночная стоимость лесоматериала превысила 8 миллионов рублей. Следователи приняли меры в обеспечение возможной конфискации имущества: наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Расследование завершено, уголовное дело направили в суд. // фото пресс-служба СУСК по РК