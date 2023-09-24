Мужчина при странных обстоятельствах пропал по пути в Петрозаводск

Житель Карелии Денис Олегович Анисимов 1985 года рождения бесследно пропал в Ленинградской области при загадочных обстоятельствах. Мужчину ищут и просят помочь, сообщили в отряде «Длинный берег».

Поисковики рассказали, что мужчина 21 сентября выехал в Петрозаводск, однако почему-то вышел с поезда раньше, чем нужно - в Чудово Новгородской области.

Потом он на такси добрался до Ладожского вокзала Петербурга и в 21:00 сел на поезд до Петрозаводска. В Волхове Ленобласти его высадили, мужчина купил билет на «Ласточку» до карельской столицы, но почему-то так и не сел на нее.

Жена Дениса Анисимова рассказала, что разговаривала с ним по телефону утром следующего дня.

- Он куда-то шел пешком, слышно было гравий и машины проезжали… Было слышно, что у него с кем-то конфликт на дороге… Последнее, что сказал, - «иду», а куда и где, не сказал,

- сообщила женщина.

Мужчину ищут полицейские и волонтеры. Сообщить любую информацию о нем можно по телефонам: 89004570006 или 112. // фото: «Длинный берег»/ВКонтакте