Мужчина пошел на грабеж ради одной бутылки водки

Сотрудники магазина в Петрозаводске сообщили в полицию о посетителе, который взял бутылку водки с витрины и ушел, не заплатив.

Продавцы требовали товар оплатить, но он слова проигнорировал. Ущерб оценили в 300 рублей, сообщили в МВД.

Оперативники установили, что к грабеж причастен 30-летний петрозаводчанин. Мужчина сознался и сказал, что водку выпил. Полиция возбудила уголовное дело. (фото pixabay.com, geralt)