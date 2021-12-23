23 декабря 2021, 10:38
Мужчина пошел на грабеж ради одной бутылки водки
Петрозаводчанин заработал уголовное дело после того, как ограбил магазин
Сотрудники магазина в Петрозаводске сообщили в полицию о посетителе, который взял бутылку водки с витрины и ушел, не заплатив.
Продавцы требовали товар оплатить, но он слова проигнорировал. Ущерб оценили в 300 рублей, сообщили в МВД.
Оперативники установили, что к грабеж причастен 30-летний петрозаводчанин. Мужчина сознался и сказал, что водку выпил. Полиция возбудила уголовное дело. (фото pixabay.com, geralt)