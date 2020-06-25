Мужчина получил серьезную травму при покосе травы на Кижах

Вчера в 21:14 на пульт пожарно-спасательной части №14 по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи.

Как рассказал нашему изданию информированный источник, с острова Кижи требовалось доставить фельдшера в деревню Леликово, где мужчине, получившему серьезную травму при скашивании травы, была необходима медицинская помощь.

Используя катер «Мастер-600», стоящий в боевом расчете части, пожарные доставили фельдшера к пострадавшему. После оказания первой помощи, пожарные отвезли мужчину в деревню Оятевщина, где передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.

Фото: ru.wikipedia.org