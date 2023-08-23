Мужчина погиб во время ограбления аптеки в Москве

В Москве во время ограбления аптеки погиб вломившийся в помещение мужчина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным источника, грабитель проломил стену закрытой аптеки, проник внутрь и забрал деньги из кассы. После этого он собирался уйти, но наступил на треснувшее под его тяжестью стекло.

Преступник сильно порезался и потерял много крови. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти злодея врачам не удалось. // Фото: unsplash.com / Io & Tech