23 августа 2023, 14:32
Мужчина погиб во время ограбления аптеки в Москве
Вор забрался в аптеку в столице и насмерть изрезался стеклом
В Москве во время ограбления аптеки погиб вломившийся в помещение мужчина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».
По данным источника, грабитель проломил стену закрытой аптеки, проник внутрь и забрал деньги из кассы. После этого он собирался уйти, но наступил на треснувшее под его тяжестью стекло.
Преступник сильно порезался и потерял много крови. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти злодея врачам не удалось. // Фото: unsplash.com / Io & Tech