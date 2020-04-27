Мужчина погиб в Карелии при разборе деревянного дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Карелии, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему товарищу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 апреля в поселке Леппясюрья Суоярвского района двое мужчин разбирали старый деревянный дом. В процессе работы произошло обрушение потолка дома из-за неудачных действий подозреваемого, в руках у которого была бензопила. В результате его товарищ получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.