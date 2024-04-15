Мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

Жилец квартиры в 9-этажном жилом доме на Лесном проспекте в Петрозаводске погиб во время пожара. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 07:35 в воскресенье, 14 апреля, сообщил близкий к МЧС источник.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты были уже на месте происшествия. В ходе разведки было установлено, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Когда пожарные попали внутрь помещения, вся квартира была заполнена черным густым дымом.

В комнате обнаружили мужчину без сознания, которого вынесли в безопасное место и стали оказывать первую медицинскую помощь. Однако шансов выжить в таком плотном дыму у него не было.

В результате пожара в квартире был поврежден коридор на площади шесть квадратных метров.

При проведении спасательных работ эвакуировали 17 человек, трое из них - дети. Часть людей были эвакуированы с применением средств индивидуальной защиты для органов дыхания.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливается. Выясняют также личность погибшего. // фото: freepik.com