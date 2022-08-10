Мужчина переборщил, высказывая недовольство знакомому из-за его работы

56-летний костомукшанин попал под уголовную статью после того, как высказал недовольство знакомому в погонах. Ему инкриминируют оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Этим летом мужчина увидел на улице знакомого сотрудника полиции. Мужчина испытывал к нему неприязненные отношения в связи работой знакомого, считают следователи.

Он подошел к машине, где сидел полицейский, открыл дверь и стал грубо оскорблять. Полицейский из машины вышел и собрался задержать агрессора, но тот дал сдачи.

«В момент задержания в присутствии посторонних обвиняемый нанес полицейскому удары рукой в лицо, а также публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», - сообщили в Следкоме по Карелии.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.(фото unsplash.com, Max Fleischmann)