Мужчина отрезал «лишнюю» трубу, лишив соседку воды

Дикая история приключилась с петрозаводчанкой, которая проживает в аварийном доме на улице Бесовецкая. Накануне международного женского праздника ее сосед со второго этажа обрезал трубу, решив, что она присоединена незаконно.

Вот уже больше трех недель женщина обивает пороги различных инстанций, пытаясь вернуть себе услуги водоснабжения. Оставшаяся без воды петрозаводчанка обращалась и в обслуживающую организацию, и в прокуратуру, и в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, и к карельскому губернатору.

В МУП «ПетроГИЦ», которое обслуживает дом, не смогли даже найти документации, чтобы определить, как должны располагаться внутренние инженерные сети. Женщина с трудом добилась предоставления акта технического обследования.

Почему петрозаводчане остаются абсолютно не защищены от «сюрпризов» в жилищно-коммунальной сфере? Об этом читайте в статье, опубликованной на портале «Петрозаводск говорит».